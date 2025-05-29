Испания отказала Украине в создании группы по расследованию дела Портнова

Испания отказала Киеву в создании совместной группы по расследованию дела об убийстве бывшего советника президента Украины Андрея Портнова. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Испания твердо отклонила запрос Украины на создание такой группы. Причиной отказа, как считают в СМИ, может быть подозрение со стороны Мадрида в том, что в убийстве Портнова замешаны украинские спецслужбы.

«Мадрид твердо отклонил просьбу Киева о создании совместной следственной группы по делу об убийстве экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова», — сообщает источник.

Андрей Портнов был убит 21 мая в Испании. По одной из версий, его убийство могло быть заказным.