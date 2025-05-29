Цыгане и пограничники устроили перестрелку в Закарпатье на Украине

Цыгане и пограничники устроили перестрелку в закарпатском селе Великое Березное на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

"Это результат того, что происходит в обществе последние 20 лет".

По его информации, конфликт между пограничниками и цыганами возник во время проверки - военные подозревали, что цыган могли использовать для переправки людей через границу.

Во время столкновения в сторону пограничных автомобилей полетели камни.

"Началась стрельба, использовали резиновые пули … ранена женщина и пострадал ребенок", - написал Глагола.

При этом журналист опубликовал странную видеозапись: на ней толпа людей - вероятно, цыган - с криками бежит за лошадью, которая тащит в упряжи перевернутый автомобильный кузов.

По данным журналиста, также в больницу попали два пограничника. Очевидцы при этом сообщили, что цыгане избили начальника заставы, начальника разведки и его заместителя.

После инцидента обитатели табора также пытались блокировать пограничное подразделение в селе, но безуспешно.