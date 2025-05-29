Вучич ответил на сообщение о поставках сербского оружия Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он будет блокировать сделки по отправке боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Таким образом Вучич прокомментировал сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России о том, что оборонные предприятия Сербии поставляют ВСУ боеприпасы, хотя Белград заявляет о своем нейтралитете. По словам сербского президента, он распорядился блокировать те сделки, которые подозреваются в отправке боеприпасов на Украину.

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — заявил он.

Помимо этого Вучич также добавил, что он уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Вучич подчеркнул, что не будет раскрывать детали этого разговора, однако он уже отдал распоряжение о создании специальной рабочей группы.

Ранее в СВР заявили, что Сербия поставила Украине сотни тысяч боеприпасов.