В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу акт о регистрации иностранных агентов, являющийся точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Парламент Грузии 1 апреля принял этот закон в третьем и окончательном чтении. В отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", принятого в 2024 году на фоне массовых протестов, аналог FARA предусматривает заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц. Он, согласно нормам, вступил в силу на 60-й день после опубликования на официальном портале Законодательного вестника.

Физическое лицо либо организация, а также объединение лиц считаются иностранным агентом, если их деятельность в Грузии служит интересам иностранного государства, финансируется из-за рубежа. Закон распространяется и на СМИ.

Инициаторы закона - представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" – поясняли, что принятый ранее закон не исполнялся должным образом. Новый закон призван усилить борьбу с организациями, финансируемыми из-за рубежа. Речь идет о тех, кто «пытаются дестабилизировать ситуацию в стране». Грузинские власти не раз заявляли о попытках революций, в которых важную роль играли НПО, получающие финансирование из-за пределов страны.