"Надеемся, но не поедем": Белый дом прокомментировал переговоры в Стамбуле
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что власти США, насколько ей известно, не планируют посылать делегацию для участия в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.
Американское руководство, по словам Ливитт, "надеется, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам".
Если президент США Дональд Трамп примет решение прислать своего представителя в Стамбул, Белый дом уведомит журналистов, сказала Ливитт.