Белый дом прокомментировал переговоры в Стамбуле

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что власти США, насколько ей известно, не планируют посылать делегацию для участия в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

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Американское руководство, по словам Ливитт, "надеется, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам".

Если президент США Дональд Трамп примет решение прислать своего представителя в Стамбул, Белый дом уведомит журналистов, сказала Ливитт.