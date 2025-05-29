Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

Бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее супруга, экс-президента Джо Байдена, и когда именно она об этом узнала, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее республиканцы в Конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия ухудшения когнитивного состояния Байдена его окружением в последний год президентства.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — отметила Левитт.

Пресс-секретарь заметила, что достаточно проанализировать «видеозаписи и фотосвидетельства», чтобы «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» сведений о реальном состоянии здоровья бывшего лидера.

В США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства

Ранее экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон сообщил, что Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Онколог Эзекиэль Эмануэль предположил, в свою очередь, что агрессивная форма рака простаты у Байдена развивалась с начала его президентского срока в 2021 году.