Раскрыт серый кардинал Зеленского

Издание Politico назвало руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака «серым кардиналом» Зеленского. Об этом сообщает «Иносми».

Как сообщает издание, Ермак стал центральной фигурой в администрации Зеленского — некоторые даже называют его «Распутиным». При этом авторы издания уверены, что в ближайшие месяцы популярность Ермака будет только расти.

«Сейчас он находится на острие украинской дипломатии и пытается найти способы сгладить острые углы в отношениях с чувствительными сторонниками Трампа, в том числе с помощью тщательно подобранных костюмов. На переговорах в Стамбуле в мае Ермак возглавил делегацию, беседовал с союзниками, но не участвовал в прямых переговорах с россиянами», — сообщает издание.

Politico также подчеркивает, что истинные мотивы Ермака остаются туманными. При этом сам руководитель офиса Зеленского отрицает, что у него есть какие-то политические амбиции.

«Теперь, когда он выходит на первый план, возникает вопрос: какую игру он ведет? Пока он разъезжает по западным столицам, отстаивая интересы Украины, некоторые критики предполагают, что он использует эту возможность, чтобы улучшить свои перспективы на будущее», — добавляет источник.

Ранее Ермак рассказал о том, когда он собирается уйти из политики.