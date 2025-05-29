В Киеве обвалился балкон вместе американским режиссером

В Киеве обвалился балкон вместе с американским кинооператором, журналистом и режиссером Кристофером Уолтерсом, которые приехала на Украину, чтобы снять фильм о боевых действиях. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что в результате обрушения балкона Уолтерс получил травму. На прикрепленном к посту видеообращении журналиста видно, что при падении он ударился левой стороной головы, где уже начал проявляться синяк и заметны следы крови.

Сам Уолтерс считает, что причиной произошедшего стала «чья-то безответственность». В связи с этим он призвал власти Киева провести расследование инцидента, чтобы «подобные аварии никогда больше не повторились».

На видео американца обратил внимание глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, который открыто конфликтует с мэром столицы Украины Виталием Кличко. По его словам, инцидент является следствием многолетнего бездействия властей. Ткаченко поручил держать связь с пострадавшим и провести инспекцию всех фасадов Подольского района на предмет аварийности.

Уолтерс снял такие фильмы, как «Однажды в Бруклине», «Дом на черной горе», «Несломленная» и другие. В Киев он прибыл, чтобы также снять кино о боевых действиях.