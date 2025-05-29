Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social фотографию, на которой он идет по улице, одетый в черное пальто.

«Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего», — гласит подпись.

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СМИ обратили внимание, что фото было опубликовано после того, как суд по международной торговле заблокировал введенные Трампом таможенные пошлины, аргументировав это тем, что он превысил свои полномочия. В судебном вердикте отмечается, что указы американского президента о пошлинах будут упразднены.

После этого обозреватель Алан Битти в статье для газеты The Financial Times написал, что Европейскому союзу (ЕС) стоит воспользоваться уязвимостью Трампа, возникшей на фоне решения суда заблокировать введенные им торговые пошлины, и бросить вызов американскому лидеру.

По его мнению, у Брюсселя появилась «прекрасная возможность перегруппироваться и набраться смелости». В материале отмечается, что в реальности хозяин Белого дома гораздо более уязвим, «чем предполагает его бравада».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.