Фицо указал на конец Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отмена права вето приведет к концу Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. По его словам, отмена права вето и навязывание одного политического курса странам-членам альянса может привести к концу Евросоюза. Кроме того, Фицо также раскритиковал объединение за нежелание занять миротворческую позицию в вопросе конфликта на Украине.

«Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру — это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии. Это предвестник огромного военного конфликта», — заявил он.

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Ранее Фицо заявил, что Евросоюз пойдет на уступки в вопросе отказа от энергоресурсов из России.