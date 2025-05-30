Власти Японии высказались о встрече вдовы Синдзо Абэ с Путиным

Японские власти отказались комментировать встречу Акиэ Абэ, вдовы бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет РИА Новости, генсекретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси указал, что правительство Японии в курсе данной встречи, но оно не взаимодействовало с Акиэ Абэ.

«Правительство не имело никаких контактов с Акиэ Абэ, супругой бывшего премьер-министра Абэ. В любом случае мы не станем комментировать этот вопрос», — заявил он.

Путин 29 мая встретился со вдовой бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ. Президент отметил, что японский политик искренне стремился к полному восстановлению отношений его страны и России.

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