ФБР пообещало шокирующие подробности после неожиданной находки

Сотрудники ФБР обнаружили ранее неизвестные документы, которые относятся к периоду работы бывшего директора ведомства Джеймса Коми (2013-2017). В интервью Fox News замглавы ФБР Дэн Бонджино заявил, что их публикация шокируют американцев.

Он отметил, что документы были найдены в «скрытой от бюро комнате». Большая часть из обнаруженных документов относится к периоду работы Коми, добавил Бонджино.

«Часть из них не прошла стандартную процедуру обработки: они не были переведены в цифровой формат, не были внесены в архивы ФБР и фактически были спрятаны. Когда все это станет известно и вы увидите, что там было, вы будете шокированы», — сказал он.

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При этом, по словам Бонджино, часть информации, которая содержится в найденных документах, относится к компетенции других разведывательных агентств, поэтому ФБР не может ее рассекретить без согласования с ними.

Ранее в ФБР сообщили о возобновлении расследования дела об обнаружении пакета с кокаином в Белом доме при администрации бывшего президента США Джо Байдена.