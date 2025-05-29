Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

Конгресс может дать президенту США Дональду Трампу еще больше рычагов влияния на российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

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Как отмечает издание, Конгресс может добавить в закон о санкциях положение, разрешающее продажу американского оружия Украине. Механизм основан на предоставлении прямых кредитов в рамках программы «Финансирование иностранных вооруженных сил» (FMF), подобных тем, которые США предоставляет союзникам и партнерам по всему миру.

Уточняется, что такие кредиты не будут стоить американским налогоплательщикам ни цента, а наоборот принесут прибыль, поскольку кредиты предоставляются под проценты, которые должны выплачиваться правительству США.

«Это усилило бы Трампа и укрепило бы его позицию на переговорах, предоставив ему возможность ввести парализующие санкции против России в момент по своему выбору», — говорится в материале.

СМИ сообщили о готовности нового пакета санкций США против РФ

Ранее в США объяснили нежелание Трампа вводить санкции против России. Отмечается, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому воспринимает введение новых санкций как эскалацию.