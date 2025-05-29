В Чехии заявили о необходимости поражения России

Правительство Чехии утвердило новую концепцию внешней политики, в которой подчеркивается необходимость поражения России в конфликте с Украиной. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте МИД Чехии.

© Lenta.ru

«В наших жизненных интересах, чтобы она [Россия] не добилась успеха и можно было ее эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Также министр подчеркнул, что Чехия намерена и впредь оставаться «надежным членом Европейского союза (ЕС) и НАТО», участвуя как в разработке и принятии коллективных решений, так и в их реализации.

Ранее Липавский выступал против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по конфликту на Украине. По его мнению, не стоит торопиться вступать в переговоры с Москвой, поскольку это будет «капитуляцией, замаскированной под дипломатию».