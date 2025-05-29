ХАМАС получил новое предложение Уиткоффа по урегулированию в Газе

Руководство палестинского движения ХАМАС сообщило, что получило новое предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения, в котором указывается, что новое предложение Уиткоффа было передано ХАМАС через посредников.

Отмечается также, что руководство палестинского движения в настоящее время «ответственно изучает» это предложение.

Ранее портал Axios сообщил, что Уиткофф опроверг согласие ХАМАС с его предложением о прекращении огня в Газе.