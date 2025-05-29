Стала известна позиция Украины по переговорам 2 июня

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий не смог прямо ответить на вопрос о встрече в Стамбуле, которую Россия предложила провести 2 июня.

Информация об этом опубликована в социальной сети X.

«Мы продолжаем ожидать от России документ», — сообщил он.

По словам чиновника, украинская сторона готова к любым форматам встреч, если они будут констркутивными.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Он уточнил, что позиция Москвы остается прежней — возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.

Песков: РФ ожидает ответа Украины по переговорам в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможном втором раунде переговоров по Украине в Стамбуле дают надежду на мир и заслуживают серьезного внимания.