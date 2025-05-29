Более 400 личных вещей Дэвида Линча выставлены на аукцион

С момента ухода легендарного кинорежиссёра Дэвида Линча не прошло и полугода, а на аукционе Julien"s Auctions уже началась распродажа его личных вещей.

Торги под названием The David Lynch Collection пройдут 18 июня онлайн и в зале аукционного дома в Гардене. Всего на аукцион выставлено 444 предмета.

Среди лотов: именное режиссёрское кресло с золотой надписью, оригиналы сценариев, разнообразная кинотехника, многочисленные музыкальные инструменты, книги, пластинки, эспрессо-машина и прочие приспособления для приготовления и употребления кофе, одежда, мебель, инструменты из домашней мастерской, чучела оленей и многое другое.

Особое внимание почитателей творчества мастера привлекают красная штора и ковёр из "Твин Пикс", а также подписанная карта города, которая оценивается в 40-60 тысяч долларов.

Коллекция, охватывающая такие проекты режиссёра, как "Голова-ластик", "Шоссе в никуда", "Малхолланд Драйв", "Синий бархат" и "Человек-слон", "отражает уникальное художественное видение Линча, его страсти и вклад в искусство", отметила Кэтрин Уильямсон из Julienʼs Auctions.

Режиссёра не стало 16 января 2025 года, ему было 78 лет.