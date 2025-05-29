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Путин назвал причину присоединения Крыма к России

Президент РФ Владимир Путин назвал причину присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости. Во время встречи с многодетными семьями в режиме видеоконференцсвязи, Путин заявил, что присоединение Крыма произошло из-за желания местных жителей стать частью России. При этом он также добавил, что «никогда бы не стал этого делать, если бы не почувствовал желание крымчан».

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Названы цели России и Украины на новых переговорах

Политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что в ходе нового раунда переговоров Россия хочет устранить угрозы со стороны Украины и Запада, а Киев стремится дискредитировать Москву. Об этом Пинчук рассказал в своей статье для «Царьграда».

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Назван эффект от антироссийских санкций

Санкции, введенные западными странами против РФ, способствовали укреплению экономики внутри государства. Об этом сообщает The Conversation.

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Ученые нашли в Колумбии новую генетическую линию древних людей

Ученые обнаружили новую группу древних охотников-собирателей, которые жили около 6000 лет назад вблизи сухопутного моста между Северной и Южной Америкой. Об этом пишет Phys.org.

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Стала известная точная дата презентации кроссовера Lada

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Премьера паркетника АвтоВАЗа состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ готовится к премьере своего первого в истории кроссовера. Дату и точное время презентации сообщил инсайдерский телеграм-канал «Автопоток».

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В США сообщили о начале летнего наступления России

Американская газета The New York Times сообщила, что после успехов последних нескольких месяцев ВС РФ начали продвигаться самыми быстрыми темпами за год. По версии газеты, летнее наступление России, похоже, уже началось.

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Китай и Таиланд опять в масках: из Азии идет новая волна COVID

Китай, Сингапур и Таиланд столкнулись с новой волной коронавируса: в этих трех странах были зарегистрированы сотни тысяч случаев COVID-19, в результате чего только в Таиланде погибло не менее 46 человек. Об этом сообщает японский журнал Nikkei Asia.

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Chevrolet уходит с китайского авторынка

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Крупнейший американский автопроизводитель Chevrolet сворачивает свою деятельность в Китае после нескольких тяжёлых лет на местном рынке. Об этом сообщил CarNewsChina со ссылкой на собственные источники.

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Стала известна причина, по которой Пугачеву хотят признать иноагентом

Певицу Аллу Пугачеву стоит признать иноагентом из-за аффилированности с комиком Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иноагентом). Как сообщает News.ru, об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

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«Химки» прекратят существование

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«Химки» прекратят существование. Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. В клубе имелись задолженности перед футболистами и персоналом. Также появлялась информация, что подмосковный клуб обанкротился.

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