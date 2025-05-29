Страны Запада должны пойти под международный трибунал из-за поддержки действий киевского режима в отношении мирных жителей Донбасса.

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Об этом в беседе с ТАСС заявил канадский журналист Алекс Репортерфай.

«Канада и подобные ей страны должны быть привлечены к ответственности. Они финансируют режимы, подобные украинскому, который в течение многих лет нападал на мирных жителей Донбасса. Это не домыслы - это задокументировано. Безусловно, должен быть создан международный трибунал (для Запада – прим. ред.)», — подчеркнул он.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США разрешили Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России. Он добавил, что теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

Как сообщил телеканал Sky News, в ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров преподал Мерцу урок.

По данным канала, глава МИД указал на некомпетентность тех, кто пришел к власти в Европе. Кроме того, он заявил Мерцу, что ему «еще многому нужно научиться». Тем самым, пишет Sky News, Лавров подчеркнул пропасть в опыте, которая существует у него с Мерцем — его 22 года против 22 дней канцлера ФРГ.