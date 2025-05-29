Трамп захотел раз и навсегда покончить с ИГИЛ*

Американский лидер Дональд Трамп намерен раз и навсегда покончить с Исламским государством (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

Об этом заявил спецпредставитель США по республике Том Барак, его слова передает Al Arabiya.

«Президент Трамп намерен покончить с ИГИЛ на территории Сирии раз и навсегда. Американская армия на 99 процентов выполнила свою миссию по ликвидации террористической организации», — отметил спецпредставитель.

Барак указал на то, что целью Трампа в республике является «укрепление позиций» нынешнего сирийского правительства. Он добавил, в этой связи Вашингтон будет работать над «стимулированием торговли для смягчения последствий санкций».

Ранее Барак сообщил, что Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Он также затронул тему сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой».