Зеленский оценил перспективы перемирия

Мир на Украине может начаться уже завтра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу RTL.

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По его словам, стартовой точка такого процесса может стать перемирие. Затем, заявляет Зеленский, он постепенно приводит к «прочному миру».

«Этот мир может начаться уже завтра», — подытоживает украинский лидер.

Зеленский также призвал усилить международное давление на Россию из-за того, что Москва якобы не показывает свое стремление к миру.

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В ходе интервью Владимир Зеленский также сообщил, что вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем договорился публично не обсуждать поставки ракет Taurus Киеву.