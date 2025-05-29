Novinite: спор о русском языке привёл к срыву заседания парламента Болгарии

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На пленарном заседании Народного собрания Болгарии разразился конфликт, касающийся преподавания русского языка в школах страны, сообщает издание Novinite.

Заседание парламента Болгарии сорвалось из-за русского языка
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«Скандал начался после того, как Цончо Ганев, заместитель председателя «Возрождения», выступил против заявления WCC-DB об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах», — говорится в публикации.

После неоднократных отключений микрофонов работа парламента возобновилась.

Народных избранников предостерегли, что их поведение на заседании будет иметь последствия.

Ранее Болгария передумала продавать Украине российские атомные реакторы.

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