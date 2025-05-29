Заседание парламента Болгарии сорвалось из-за русского языка

Novinite: спор о русском языке привёл к срыву заседания парламента Болгарии
На пленарном заседании Народного собрания Болгарии разразился конфликт, касающийся преподавания русского языка в школах страны, сообщает издание Novinite.
«Скандал начался после того, как Цончо Ганев, заместитель председателя «Возрождения», выступил против заявления WCC-DB об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах», — говорится в публикации.
После неоднократных отключений микрофонов работа парламента возобновилась.
Народных избранников предостерегли, что их поведение на заседании будет иметь последствия.
Ранее Болгария передумала продавать Украине российские атомные реакторы.