Заседание парламента Болгарии сорвалось из-за русского языка

На пленарном заседании Народного собрания Болгарии разразился конфликт, касающийся преподавания русского языка в школах страны, сообщает издание Novinite.

«Скандал начался после того, как Цончо Ганев, заместитель председателя «Возрождения», выступил против заявления WCC-DB об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах», — говорится в публикации.

После неоднократных отключений микрофонов работа парламента возобновилась.

Народных избранников предостерегли, что их поведение на заседании будет иметь последствия.

Ранее Болгария передумала продавать Украине российские атомные реакторы.