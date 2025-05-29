Барсуки победили: животные остановили строительство склада боеприпасов в Нидерландах

Барсуки помещали Минобороны Нидерландов расширить склад боеприпасов в деревне Стапхорст на востоке страны. Об этом сообщает телеканал RTV Oost.

По данным издания, стройка была запланирована на землях природного заповедника. И на месте будущего склада найдены барсучьи норы, которые в Нидерландах запрещено разрушать и расселять без получения соответствующего разрешения.

«Природные организации и заинтересованные стороны, безусловно, будут пристально следить за ситуацией и могут обратиться в суд, вплоть до Государственного совета, если они не согласны с планами Министерства обороны. Это может привести к задержке строительства на несколько лет», - заметил председатель фонда Das en Vecht Аренд Спейкер.

При этом экологи уверены, что переселение барсуков достаточно сложная задача. В свою очередь в Министерстве обороны страны заявили, что будут придерживаться правовых норм в вопросах компенсации ущерба окружающей среде.

Ранее в австралийском штате Виктория снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал в ходе плановой акции по отстрелу после мартовского лесного пожара, уничтожившего около двух тысяч гектаров кустарников. Эти действия вызвали жаркие споры среди депутатов парламента и защитников дикой природы.

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Представители органов охраны окружающей среды заявили, что отстрелы коал необходимы, поскольку многие животные серьезно ранены, обезвожены или находятся на грани голодной смерти.