Первая признавшая Крым российским страна объяснила свое решение

В Кабуле изучили историю и убедились, что исторически Крым был частью России, поэтому Афганистан стал первой страной, признавшей полуостров российским. Свое решение объяснил бывший президент страны Хамид Карзай в интервью RTVI.

Он вспомнил, что в 2002 году, когда он возглавил страну, то принял обдуманное решение сделать Россию важнейшим партнером Афганистана. По его словам, Москва пошла навстречу и приняла эти отношения, поэтому «страны очень хорошо поладили».

«Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым. Мы изучили историю. Мы убедились, что исторически Крым был частью России», — подчеркнул он.

В Раде назвали последствие признания Крыма российским

Ранее афганское движение «Талибан» (на текущий момент движение все еще остается в списке запрещенных в России террористических организаций) отметило, что рассчитывает на развитие полноценных дипломатических и экономических отношений между Кабулом и Москвой. Представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение считает важным шагом приостановку запрета на его деятельность в России