Второй раунд переговоров Россия-Украина еще не начался, а беспардонное вранье о нем уже льется с украинской стороны как из ведра. Задача этого мухлежа вполне понятна — выставить Москву недоговороспособной. А вот дальше — еще интереснее...

Врать прямо в глаза Зеленский давно привык. Сейчас вот он заявил, что глава делегации Украины на переговорах, министр обороны Рустем Умеров, звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума по урегулированию конфликта.

«Они сказали, что скоро будет. Но ничего не произошло. Никто ничего не получил. Мы запросили у США. Они тоже ничего не получили. Они тоже ждут», – сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем.

Во-первых, а при чем тут США? 16 мая в Стамбуле в ходе прямых российско-украинских переговоров была достигнута договоренность, что каждая сторона — Россия и Украина — подготовит своё видение урегулирования, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде. Договорённостей о посредничестве США или других стран в обмене проектами не было. Зеленский не мог не знать об этом.

Во-вторых, он не мог не знать, что это Мединский звонил Умерову с вопросом о меморандуме. Позвонил, предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Напомнил о готовности сразу на месте начать обсуждение каждого из пунктов. Все, как договаривались.

Глава МИД России Лавров уже назвал дату и место — 2 июня, Стамбул.

Однако, украинская сторона уже требует дать ей российскую версию меморандума — мол, время до встречи есть, хотят посмотреть. Не надо быть особо проницательным, чтобы понимать — как только у них в руках окажется российский документ, они тут же его «сольют» (хотя была договоренность не публичить), причем с комментариями о неприемлемости требований России. А значит и смысла встречаться нет. Кто виноват? Москва. Поскольку «выдвигая ультиматумы демонстрирует, что не стремится к миру, а хочет продолжать войну».

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В понедельник опять начнется украинское шапито — нам никто не сказал дату и место встречи, состав российской делегации не тот, как мы можем идти на переговоры, если не знаем вопросов для обсуждения. Ровно, как в прошлый раз. (То же самое творилось и в 2022 году.)

Так решается задача представить Москву в глазах «мировой общественности» неспособной к диалогу и не желающей его. Но и из переговорного процесса Киев, по очевидной причине, выходить не будет.

Цель всего этого цирка крайне прагматична — изменить в конечном итоге предмет переговоров. Потому что Россия намерена договариваться о долгосрочном и устойчивом мире, «устранении первопричин конфликта». Для нынешнего киевского режима это смерти подобно. Киеву же и его европейским «партнерам» нужно исключительно перемирие — безусловное прекращение огня. Дальше, мол, будет решать дипломатия. Много она нарешала до СВО, без военного давления со стороны России?