Орбан заявил о превращении «европейской мечты» в кошмар

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал брюссельскую элиту, которая, по его мнению, разрушила «европейскую мечту» о безопасности и интеграции. Об этом сообщает портал Szeged Ma.

Ситуацию в ЕС Орбан прокомментировал на Конференции консервативных политических действий в Будапеште. По словам премьера Венгрии, «европейская мечта» заключалась в том, что после объединения Европа станет самым процветающим и безопасным континентом мира.

«Брюссель украл у нас эту мечту, пустил под откос наше будущее, вместо европейской мечты сегодня мы получаем кошмар», - заявил Орбан.

По его мнению, жители Европы больше не чувствуют себя в безопасности, а зеленый курс «душит» европейскую экономику. Орбан назвал нынешнее руководство Евросоюза провоенным, подчеркнув, что оно рассматривает боевые действия как двигатель экономики и готовится к милитаризации Европы за счет ускоренного присоединения Украины.

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Орбан представил в качестве альтернативы «патриотический план», согласно которому Европа должна выступить за мир и отвергнуть ускоренное вступление Украины в ЕС. Также странам Евросоюза нужен «суверенитет без общих налогов и задолженностей», считает Орбан. Он призвал союзников «восстановить свободу слова в ЕС», остановить миграцию и заняться «сохранением христианской культуры».

«Вслед за Америкой мы, европейцы, также возвращаем себе свои мечты. Давайте сделаем Европу снова великой!» - заключил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что в ЕС осознали проигрыш Украины в конфликте с Россией. По словам Орбана, сторонников мира становится все больше. Политик подчеркнул, что в Турции и Словакии уже «приняли венгерскую позицию». По мнению Орбана, придет время, когда венгерская позиция станет общеевропейской.