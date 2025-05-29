Китай и Таиланд опять в масках: из Азии идет новая волна COVID

Китай, Сингапур и Таиланд столкнулись с новой волной коронавируса: в этих трех странах были зарегистрированы сотни тысяч случаев COVID-19, в результате чего только в Таиланде погибло не менее 46 человек. Об этом сообщает японский журнал Nikkei Asia.

В Таиланде с января по середину мая был зарегистрирован 187 031 случай заболевания COVID-19. При этом 53 597 случаев были выявлены за период с 18 по 24 мая.

Больше всего случаев заражения было зафиксировано в Бангкоке, и отчасти в этом виноват прошедший в апреле праздник Сонгкран (тайский Новый год). По мнению врачей, многолюдные игры с использованием водяных пистолетов в ходе праздника спровоцировали распространение вируса.

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, 15,8 процента всех тестов на COVID, проведенных в государственных больницах с 28 апреля по 4 мая, дали положительный результат. Это на 6,3 процента больше, чем за неделю 24-30 марта.

В апреле в Китае было подтверждено 168 507 случаев заболевания, в том числе 340 тяжелых, девять пациентов умерли. Китайские власти призвали граждан носить маски при поездках на большие расстояния, чтобы предотвратить новую эпидемию.

Китайский эксперт по COVID-19 Чжун Наньшань сообщил, что активнее всего в Китае циркулируют штаммы XDV и XDV.1. Эти штаммы способны лучше обходить иммунитет - это означает, что люди, которые были ранее инфицированы или вакцинированы, подвергаются такому же риску.

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Чжун призвал людей из групп высокого риска, особенно в возрасте от 65 лет и старше, принимать более серьёзные меры защиты. Он ожидает, что заболеваемость начнет снижаться примерно в конце июня.

Власти Сингапура объявили, что количество случаев заболевания COVID-19 за неделю до начала мая составляло 14 200. За неделю до этого показатель составлял 11 100 случаев. За тот же период среднесуточное количество госпитализаций с COVID выросло со 102 до 133-х.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 91 583 случаях COVID, выявленных за 28 дней (по 11 мая) по всему миру. Больше всего заболевших выявили в Таиланде, за ним следуют Бразилия, Британия, Греция и Франция. ВОЗ получила данные только из нескольких стран, в число которых не вошли Китай и США.