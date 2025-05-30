В Германии раскрыли план Мерца в отношении России

Канцлер Германии Фридрих Мерц сокрытием информации о поставках оружия Украине хочет добиться уступок от России. О плане Берлина в отношении Москвы сообщает Junge Welt.

«Мерц назвал это "стратегической двусмысленностью". Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она не сможет четко представлять себе возможности Украины. Здесь высокомерие и нелепость очень тесно соседствуют», — указано в сообщении.

Издание привело в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который также говорил о «неоднозначной стратегии», пытаясь скрыть за этим термином ввод западных войск на Украину, однако он «блефовал», а желающих принять в этом участие оказалось недостаточно.

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«Теперь Мерц повторяет ошибку Макрона и рискует получить гораздо более мощный удар по репутации», — пишет газета.

Ранее спикер Европарламента Роберта Метсола поддержала заявление Мерца о дальнобойных ракетах для Украины.