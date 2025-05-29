Американист высказался о политическом будущем Маска

Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером высказался о причинах ухода миллиардера Илона Маска из администрации американского президента Дональда Трампа, а также оценил его политические перспективы в США.

Ранее Маск заявил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства (DOGE) «подходит к концу». Предприниматель написал об этом в соцсети Х. Бизнесмен поблагодарил Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы». Об уходе Маска было объявлено вечером 28 мая, писал Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, у миллиардера не было разговора с Трампом, хотя решение об увольнении было принято «на уровне старшего персонала».

И Трамп и Маск понимают, что быть вдвоем им сложно. Изначально было ясно, что Маск не будет определять всю политику президента США, что он не задержится надолго в его администрации. Задачи Маска были достаточно ограничены, он должен был понять, какие государственные организации и ведомства работают неэффективно, а также обеспечить массовые сокращения их сотрудников. Говорить об эффективности этой работы Маска пока сложно, но можно отметить, что экономия бюджета в результате его деятельности была минимальной. Как правило, сокращения подобного рода носят весьма паллиативный характер. По мере работы администрации выясняется, что деятельность многих таких организаций имеет свой смысл. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Главным достижением Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства стала ликвидация «диктатуры обязательной политкорректности» в американской администрации, отметил специалист.

«DEI – разнообразие, равенство и инклюзивность – была какой-то обязательной программой, но, полагаю, теперь в США к этому уже не вернутся. Есть ощущение, в этом плане была пройдена определенная грань. Следующие администрации будут гораздо менее чувствительны к критике со стороны различных организаций, выступающих за политкорректность. Вот эта чувствительность перед меньшинствами, во всяком случае перед гендерными и этническими меньшинствами, как мне кажется, в США уже преодолена. Это не означает, что в стране победу одержат консервативные ценности, но направление DEI точно уйдет. К примеру, мы уже ничего не слышим о правах трансгендеров* в США, которые должны быть обязательно соблюдены. И в определенной степени это заслуга Маска. Он стал мощной фигурой, которая, опираясь на поддержку политической администрации, смогла осуществить бюрократическую чистку всего, было связано с обязательным внедрением программ инклюзивности. Для Америки они были совершенно неорганичны и вызывали множество вопросов», - сказал он.

В дальнейшем Маск не будет оказывать существенного влияния на политику Трампа, добавил американист.

«Маск не вписывается в тот политический проект, который пытается строить Трамп. Ранее они тактически сошлись на общем неприятии воукизма [американский политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой, половой справедливости]. Но в дальнейшем оказалось, что это очень разные люди с разными установками. Либертарианство Маска – это все-таки не протекционизм Трампа. И я уже не говорю о сложных отношениях Трампа с теми людьми, которые пытаются его «заслонить» в глазах общественности. А Маск какое-то время был именно таким человеком, на «серого кардинала» он не похож. Поэтому, полагаю, отношения между Трампом и Маском в дальнейшем будут развиваться по какой-то своей траектории, однако до политической враждебности между ними дело не дойдет», - заявил эксперт.

Говоря о политических перспективах Маска, эксперт отметил, что они ограничены. Межуев предположил, что миллиардер в ближайшие годы сконцентрируется на своем бизнесе, а перед президентскими выборами в США в 2028 году поддержит одного из кандидатов на пост главы государства.

«Маск оказался весьма эффективен в вопросах организации выборов Трампа и поддержки его избирательной кампании. Поэтому, может быть, он сойдется с [нынешним вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди] Вэнсом, если тот пойдет на выборы. Но вопрос в том, сложатся ли у них отношения, ведь Вэнс и Маск – это тоже очень разные люди», - заключил Межуев.

Ранее между российским предпринимателем и создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым и Илоном Маском возникли разногласия по поводу интеграции чат-бота Grok от xAI в Telegram.

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