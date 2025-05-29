Названы цели России и Украины на новых переговорах

Политический обозреватель Андрей Пинчук заявил, что в ходе нового раунда переговоров Россия хочет устранить угрозы со стороны Украины и Запада, а Киев стремится дискредитировать Москву. Об этом Пинчук рассказал в своей статье для «Царьграда».

В середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. В МИД РФ сообщали, что следующий раунд прямых переговоров может пройти 2 июня в Турции.

По мнению Пинчука, цель Украины в рамках нового раунда переговоров - дискредитировать Россию и склонить США к более активной помощи «в виде финансирования, оружия и разведки». Россия, в свою очередь, стремится максимально использовать дипломатию для решения связанных с СВО задач и устранить угрозы со стороны Украины и Запада, считает автор статьи.

Пинчук добавил, что окончательное разрешение конфликта будет больше зависеть от ситуации в зоне боевых действий, но дипломатический фактор также будет иметь значение.

«Украине нужны постоянные конфликты и упреки в адрес России по поводу недоговороспособности и срывов, чтобы усилить влияние США и создать предпосылки для срыва переговоров», - подчеркнул автор статьи.

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В заключение он отметил, что Россия и Украина действуют по-разному, так как у них разные «базовые задачи». По мнению Пинчука, цели президента США Дональда Трампа более схожи с российскими целями, чем с украинскими.