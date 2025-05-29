Трамп обрушился с критикой на Гарвард

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу качества преподавания математики в Гарвардском университете. По его мнению, уровень образования в этом учебном заведении упал до уровня элементарных арифметических действий. В связи с этим он призвал к тому, чтобы университет вернул себе былое величие, передает kp.ru.

Глава страны раскритиковал действия Гарвардского университета, отметив, что учебное заведение проявляет неуважение к своей стране и наносит ущерб ее репутации.

«Я хочу сделать Гарвард снова великим. Как они сейчас могут быть великими, если две недели назад Гарвард объявил о том, что они будут преподавать математику низкого уровня, самую простую. Например, два плюс два равно четыре», — отметил Трамп.

Он также выразил сомнения в компетентности студентов, задавшись вопросом о том, как они могли быть приняты в Гарвард, если их знания настолько поверхностны.

Напомним, что ранее администрацией президента США были предприняты неожиданные меры в отношении Гарвардского университета. Власти запретили ему прием иностранных студентов и аспирантов. Этот шаг стал беспрецедентным для американской системы высшего образования.