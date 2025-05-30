Президент США Дональд Трамп, вероятно, хочет нормализации отношений с Россией больше, чем прекращения боевых действий на Украине. Об этом рассказало Politico со ссылкой на европейского чиновника.

По версии Politico, Трамп опасается давать зеленый свет законопроекту о вторичных санкциях, поддержанному двухпартийным большинством в Сенате США. Во-первых, президент США не уверен, что этого будет достаточно, чтобы переубедить Россию. Также Politico предположило, что Трамп «нервничает», так как новые санкции могут исключить любую будущую перезагрузку отношений между Россией и США.

«Совершенно очевидно, что нечто удерживает его [Трампа] от того, чтобы оказать большее давление на [президента РФ Владимира] Путина. Он может хотеть перезагрузки с Россией больше всего - больше, чем мира», - заявил изданию европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Трамп оказался недоволен Путиным

Как отмечает Politico, Трамп «уже несколько месяцев дает понять, что переломный момент наступит всего через две недели». 24 апреля Трамп уклонился от ответа на вопрос о продолжении помощи Украине, заявив журналисту, что его стоит спросить об этом через две недели.

Когда три дня спустя, 27 апреля, президента США спросили, доверяет ли он Путину, Трамп ответил: «Мы дадим вам знать примерно через две недели».

Через две недели, когда Трампа спросили, каковы его планы в отношении Москвы, он ответил: «Я дам вам знать через неделю». А 19 мая, когда ему задали вопрос, делает ли Украина достаточно, чтобы переговоры увенчались успехом, он заявил, что «предпочел бы рассказать об этом примерно через две недели».

Чуть позже, 28 мая, Трампа спросили, верит ли он в стремление России завершить конфликт. Президент США пообещал «дать об этом знать примерно через две недели».