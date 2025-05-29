Издание Project Veritas пытается выяснить, кто управлял США при Байдене

Издание Project Veritas опубликовал первую часть своего "сенсационного" расследования, раскрывающего, как пишут авторы, "шокирующую правду о том, кто на самом деле контролировал Белый дом при Байдене".

© Российская Газета

Издание пишет, что благодаря тайным встречам заместителя председателя Национального комитета Демократической партии Дэвида Хогга с бывшим сотрудником отдела цифровой стратегии Белого дома при Байдене Детеррианом Джонсом Veritas "раскрыл сеть влияния, сосредоточенную вокруг помощника жены главы государства Джилл Байден Энтони Бернала.

В откровенном признании, сделанном на камеру, Хогг заявил: "Энтони Бернал обладал огромной властью". Но его "самой большой проблемой был внутренний круг, окружавший Байдена".

"Эти откровения, - пишут авторы расследования, - указывают на скрытую структуру власти, которая действовала за кулисами, и поднимают проблему прозрачности и подотчетности в администрации Байдена".

Детерриан Джонс, работавший непосредственно в Белом доме при Байдене, описал Бернала как "темную фигуру в стиле волшебника из страны Оз", которая "обладала огромной властью". Джонс признался, что избегал Бернала, называя его "пугающим". Он отмечал также его влияние на сотрудников аппарата. Эти заявления "раскрывают культуру страха и бесконтрольной власти в администрации", - пишет издание.

Во второй части этой серии Project Veritas обещает раскрыть дополнительные инсайдерские сведения о коррупции, угрозах и скрытых секретах округа Колумбия, о которых рассказал скандальный заместитель председателя Национального комитета Демократической партии Дэвид Хогг.