Киев затопило мощным ливнем

На Киев обрушился мощный ливень. Улицы города практически полностью скрыты под водой, сообщает «Царьград».

На видео, которые публикуют местные Telegram-каналы и сообщества, можно увидеть, как потоки воды стремительно стекают в подземные переходы, словно настоящие водопады. Автомобили, припаркованные на улицах, оказались затоплены до самого днища, а те, что двигались, постоянно были под угрозой заглохнуть из-за воды, попадающей в систему охлаждения, говорится в публикации.

Также сообщается, что в некоторых местах асфальт и поверхности засыпаны «ледяной крошкой» из-за выпавшего града.

«В некоторых районах из-за непогоды наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Украинскую столицу буквально затапливает тропическим ливнем», — говорится в материале.

Киев тонет и уходит под землю

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней на четыре дня. По данным гидрометцентра, с 11:00 и до конца суток 29 мая, а также 30, 31 мая и 1 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду.