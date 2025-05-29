В Раде назвали Зеленского координатором убийства ветерана СВО в Севастополе

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского и его чиновников координаторами убийства вице-мэра Севастополя Заура Гурциева и других подобных преступлений. Об этом Дмитрук рассказал порталу Life.

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В ночь на 29 мая в результате взрыва в Севастополе погиб вице-мэр города, участник СВО Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что рассматривают теракт как одну из версий взрыва. По предварительным данным, преступление было совершено с применением самодельного взрывного устройства.

«Именно так действует режим Зеленского - руками диверсантов, террористов, смертников. Он координатор террора. Без границ, без морали, без законов», - так случившееся прокомментировал Дмитрук.

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По мнению депутата, пока Зеленский находится у власти, украинское руководство будет использовать методы террора. Дмитрук подчеркнул, что Киев совершает «подлые, низкие поступки».