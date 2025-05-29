Эксперт объяснил значение ухода Маска из команды Трампа

Политтехнолог Рамиль Харисов заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и частью его прежних сторонников растет напряжение, из-за чего у администрации Трампа могут возникнуть новые проблемы. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

В конце мая миллиардер и один из самых активных сторонников Трампа Илон Маск объявил, что покидает пост специального государственного служащего (такую должность Маск занял, возглавив DOGE - Департамент эффективности правительства США). Он поблагодарил Трампа за предоставленную возможность «сократить расточительные расходы».

Перед объявлением об уходе Маск заявил, что разочарован программным законопроектом Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Этот документ должен навсегда закрепить налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Документ также позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ.

Маск отметил, что законопроект Трампа увеличивает бюджетный дефицит, а не сокращает его. По мнению бизнесмена, этот документ подрывает работу, которую проводит команда DOGE. На фоне этих заявлений появились предположения, что Маск решил уйти из администрации на фоне конфликтов с Трампом. Однако покинуть должность специального госслужащего Маску все равно пришлось бы: по закону такие чиновники не должны находиться на службе более 130 дней, а для Маска этот срок истекает 30 мая.

По мнению Харисова, Маск и некоторые другие бизнесмены разочарованы тем, как Трамп выполняет обещания сократить госрасходы и бюрократию. Маск лишь частично смог воплотить свои амбициозные идеи об оптимизации работы правительства.

«Для Трампа потеря Маска - не просто имиджевый удар. Это сигнал другим крупным бизнесменам и технологам, что администрация стала гораздо менее гибкой и открытой для инноваций после победы на выборах», - подчеркнул эксперт.

Маск заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается

Харисов назвал ситуацию вокруг Трампа и Маска напоминанием о том, как быстро меняются идеи и приоритеты, когда сталкиваются политика и экономика. По мнению эксперта, администрация Трампа рискует столкнуться с серьезными внутренними и внешними вызовами, лишившись Маска - одного из своих самых ярких союзников.