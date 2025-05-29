Орбан назвал Кобахидзе героем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе «героем» в том числе за непреклонность перед Брюсселем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая на конференции консервативных политических действий в Будапеште, Виктор Орбан заявил, что «Ираклий Кобахидзе – герой Грузии, международный патриот, человек, который выиграл выборы, пошел против либерального движения, победил всех и принес Грузии крупнейший экономический рост».

При этом, как отметил венгерский премьер, «российский медведь захватил 20% территорий Грузии».

«Несмотря на это, Ираклий Кобахидзе не поклонился Брюсселю. Он стал новой Великобританией и успешным лидером своей страны», – сказал премьер-министр Венгрии.

Выступления лидеров в Будапеште передают с сихронным переводом грузинские телекомпании.

К участникам форума обратился по видео президент США Дональд Трамп.

Со своей стороны, премьер-министр Грузии назвал грузин «европейской нацией».

«Наши история, культура, идентичность – всесторонне европейские. Европейские бюрократы должны признать наше право на суверенитет и демократию. Быть проевропейским не значит быть антигрузинским», – сказал он.

Премьер Грузии сообщил, что «наш Запад еще жив» и назвал Венгрию страной, которая исповедует истинные европейские ценности.

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