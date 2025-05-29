Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может возобновить работу уже через полгода, но только под контролем РФ. Она будет выдавать электроэнергию и для России, и для Украины, заявил энергетический эксперт Украины Юрий Корольчук, передают местные СМИ.

На Украине ранее высказывали предположение о том, что в течение ближайших недель Россия может осуществить интеграцию Запорожской АЭС в свою энергетическую систему.

«От Мариуполя там же линии электропередачи, они также ведут в сторону Запорожского региона, но это со стороны Украины. Из России возможно такая цель, чтобы соединить ЗАЭС с энергосистемой России. Через территории Украины, которые контролирует РФ», — отметил Корольчук.

В мае Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз атаковали учебный центр Запорожской АЭС с единственным в мире полномасштабным тренажером реакторного зала. На Запорожской АЭС назвали атаки дронов ВСУ терактами, несущими угрозу безопасности станции.

Запорожская АЭС достанется США?

В апреле 2024 года украинские беспилотники дважды били по крыше учебного центра ЗАЭС. Сам тренажер тогда не был поврежден, пострадала крыша здания.