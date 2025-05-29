Политолог усомнился в вероятности «грузинского сценария» для Украины

Реализация «грузинского сценария» завершения украинского кризиса, предполагающего прекращение поддержки Запада и постепенный дрейф Украины в сторону сферы влияния России, в нынешних условиях маловероятна. Об этом заявил в своем Telegram-канале политконсультант Игорь Димитриев.

По его словам, проблема в том, что предложенный аналитической группой JPMorgan «грузинский сценарий», когда конфликт на Украине прекращается как и поддержка Запада, мог быть «реализован в любой момент».

«Просто остановиться и прекратить воевать. На каких-то более-менее подходящих условиях. И потом направить ресурсы на невоенные способы решения российско-украинского конфликта. (…) Казалось бы, все просто. Путь к «грузинскому сценарию выстелен» лепестками роз. Но нет», - констатировал политолог.

Он уверен, что не стоит давать этому варианту завершения кризиса 50%, как это сделали другие аналитики.

«Он требует такой гибкости мышления и трезвости, что нет. Остановить же мало, надо еще потом работать. Да и остановить сейчас, на озвученных условиях, еще и с запущенной уже милитаризацией Европы... Не думаю», - подчеркнул политконсультант Игорь Димитриев.

JPMorgan назвал четыре сценария развития конфликта на Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона готова представить меморандум по преодолению украинского кризиса.