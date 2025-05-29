Досрочное завершение визита Зеленского в ФРГ опровергли

Посольство Украины в ФРГ опровергло досрочное завершение визита президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом представительство пишет на своей странице в социальной сети X.

«Сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский якобы отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности», — сообщили в посольстве.

Накануне немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский досрочнопокинул Германию. Он завершил визит, не посетив вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, уточняет СМИ.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что на некоторых участках сумского направления Вооруженные сил России продвинулись более чем на десять километров.