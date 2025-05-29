Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

© Sebastian Kahnert/dpa/TACC

«ЕС прекратит выплаты украинским беженцам»

Член Ассоциации журналистов БРИКС Лукас Лейрос рассказал в своей статье для портала infoBRICS, что «гуманитарное терпение» европейских стран подходит к концу. Страны ЕС рассматривают возможность отмены привилегированного статуса украинских беженцев. В последние три года украинцы имели право на проживание в странах Евросоюза, легкий доступ к трудоустройству, образованию, здравоохранению, социальным услугам и финансовым льготам. Все эти меры были ограничены мартом 2025 года, но были продлены еще на 12 месяцев.

Лейрос отметил, что это продление льгот, вероятно, было последним. Европейские дипломаты анонимно сообщили СМИ, что отмена программы планируется с учетом «меняющегося геополитического ландшафта». Это станет одной из главных тем заседания Совета ЕС по внутренним делам и юстиции 12–13 июня. Эксперты отмечают, что украинских беженцев в ЕС слишком много (около 4,3 миллиона) и финансово поддерживать их становится все сложнее. Лейрос добавил, что несколько месяцев назад польские власти выразили обеспокоенность ростом преступности среди украинских беженцев, сообщив, что более половины иностранцев, арестованных полицией в 2024 году, были украинцами.

Минные поля Украины: инновации и угрозы

Мины стали одним из ключевых вооружений на Украине. Как пишет чешский портал Seznam zprávy, на украинских складах имелись запасы, относящиеся к советским временам, от которых Киев так и не избавился, хотя Украина подписала Оттавскую конвенцию, призванную запретить применение мин. США также заявляли, что поставят Украине более современные противопехотные мины из своих запасов и кассетные боеприпасы.

Seznam zprávy подчеркивает, что украинский кризис кардинально изменил способы установки мин. Ключевую роль в этом процессе стали играть беспилотники. Небольшие и относительно недорогие дроны, изначально предназначенные для разведки или сброса небольших гранат, оказались чрезвычайно эффективными носителями мин. В статье подчеркивается, что в большинстве случаев полезная нагрузка беспилотников состоит из противопехотных мин или «специально изготовленных» взрывных устройств. Некоторые из них оснащены дополнительными датчиками, к примеру, магнитными или сейсмическими, или специальными детонаторами, что затрудняет их обнаружение и обезвреживание. Это повышает уровень угроз для солдат на поле боя, усложняет логистику и оказывает значительное психологическое воздействие на войска, поскольку атака может произойти «практически в любое время и откуда угодно». В то же время разминирование остается медленным, дорогостоящим и опасным процессом.

«Болезненная» встреча Рамафосы с Трампом

Итоги встречи главы ЮАР Сирила Рамафосы с президентом США Дональдом Трампом нанесли удар по имиджу ЮАР с точки зрения туризма и инвестиций, пишет британская газета Financial Times. В ходе этих переговоров Трамп продемонстрировал материалы, обвиняющие власти ЮАР в преступлениях против белых фермеров.

Рамафоса ранее подписал закон об экспроприации земли, позволяющий изымать ее в общественных интересах, но с выплатой компенсации. При этом до 70 процентов сельскохозяйственных земель в ЮАР принадлежит белым фермерам, которые получили ее после массового выселения коренных жителей. После этого Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил о готовности США принять южноафриканских белых беженцев. Как отмечает FT, Рамафоса, возможно, и пережил болезненную встречу с Трампом, но политик все еще сталкивается со сложностями внутри страны и за рубежом, пока ЮАР продолжает бороться с проблемами в экономике.

«Польша охвачена «исторической амнезией»

Глава Китая Си Цзиньпин в своем майском обращении к жителям страны процитировал древнюю китайскую пословицу: «Чтобы уничтожить нацию, нужно сначала стереть ее историю». По мнению авторов издания Myśl Polska, эта фраза отражает ситуацию в Польше. Авторы статьи заявили, что Польша охвачена «исторической амнезией»: поляков настраивают против советской армии, а о преступлениях нацистов, совершенных на территории Польши, им ничего не говорят.

Как подчеркивается в статье, если бы не Красная Армия, поляки, вероятно, перестали бы существовать как нация. Однако в Польше «в рамках стирания истории» уничтожаются памятники братству по оружию, которое принесло стране освобождение от нацистов, отметили авторы Myśl Polska. В июне в Польше пройдут президентские выборы. Оба кандидата «имеют существенные «заслуги» в создании новой реальности, игнорирующей исторические факты», подчеркивает Myśl Polska. По версии издания, этот нарратив имеет важное значение для реализации планов ЕС. В настоящее время Евросоюз и НАТО, которые должны были обеспечить процветание и безопасность Польши, трансформируются в коалицию стран, стремящихся к войне с Россией, заключили авторы статьи.

«Россия нейтрализует очаги враждебности в Одессе и Харькове»

Иллюзия дипломатического взаимопонимания между Москвой и Киевом не выдерживает суровой реальности в зоне боевых действий, пишет портал Strategic Culture. Несмотря на сигналы возобновления диалога, российское правительство понимает, что Украина действует «не как суверенное образование, а как военный протекторат Запада». По версии автора статьи, Киев будет стремиться не к справедливому миру, а, скорее, к замаскированному перевооружению.

Автор Strategic Culture заявил, что единственным эффективным ответом на эту угрозу может стать «освобождение новых регионов и расширение зоны безопасности настолько, насколько это необходимо». По мнению автора статьи, движение в направлении Харьковской, Сумской и Черниговской областей «не только законно, но и необходимо». Днепропетровск, Николаев и Одесса находятся на стратегическом горизонте России. Безопасность новых регионов РФ, Крыма и Черного моря требует, чтобы эти очаги враждебности были нейтрализованы или реинтегрированы, если Киев «будет настаивать на своей роли вассала Запада», заключил автор.