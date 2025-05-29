Европе нужен мир, а чтобы его достичь, необходимо отказаться от идеи включения Украины в состав ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

«Чтобы в Европе царил мир, Украину нельзя принимать в Евросоюз», — заявил венгерский политик.

14 апреля в Венгрии стартовал референдум о вступлении Украины в Евросоюз. Как рассказал Орбан, участие в нем приняли уже более миллиона человек.

Премьер уточнил, что голосование продлится до середины июня, и призвал венгров, которые еще не приняли участие в референдуме, сделать это. Орбан напомнил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Сам политик убежден, что вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам Венгрии. Он считает, что это негативно скажется на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности.

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Кроме того, он заявил, что принятие Украины в ЕС откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества.