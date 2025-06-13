Тайна длинной в 30 тысяч лет: самый загадочный остров мира

Несмотря на развитие науки и технологий, в мире до сих пор есть места, существование которых остается загадкой. Одной из таких тайн современности является остров Норт-Сентинел, где проживают несколько десятков необычных людей. Все дело в том, что сентинельцы являются прямыми потомками древнего человека и живут в полной изоляции уже более 30 тысяч лет. Они не только не покидают свой остров, но и нападают на каждого, кто осмелится вступить на их землю.

Многолетней изоляции племени способствовало не столько географическое положение Норт-Сентинела, сколько отсутствие интереса у завоевателей. Покрытый джунглями, окруженный коралловыми рифами остров общей площадью 59,67 км² был слишком мал и неудобен для строительства морской инфраструктуры. Конечно, за сотни лет географических открытий сюда тоже добирались исследователи и мореплаватели. Так, в 1867 году индийский торговый корабль Nineveh потерпел крушение у берегов Норт-Сентинела. Команда была вынуждена отбиваться от местных аборигенов, пока их не удалось эвакуировать с помощью другого судна.

Спустя несколько лет после происшествия сотрудник андаманской колониальной администрации Морис Портман предпринял попытку исследовать остров. Во время экспедиции ему удалось захватить семью из шести человек, которых перевезли в Порт-Блер для дальнейших исследований. Вскоре взрослые заразились неизвестной болезнью и умерли. Четверых детей вернули на родину с подарками. Как сложилась их дальнейшая судьба не известно.

Попытки установить контакт с сентинельцами предпринимались и в 20 веке. Чаще всего племя реагировало на чужаков так агрессивно, что им буквально приходилось сбегать с острова под свист стрел. Лишь в 1991 году индийским антропологам удалось приблизится к аборигенам и даже передать им подарки. Подобное «общение» ученые поддерживали несколько лет, но так и не сумели добиться какого-то прогресса.

Вскоре миролюбивое поведение сентинельцев вновь сменилось на агрессивное противостояние с пришельцами из внешнего мира. В 2006 году они застрелили двух индийских рыбаков, а также несколько раз атаковали барражирующие над островом вертолеты.

Правительство Индии, под чьим управление формально находится эта территория, ввело тотальный запрет на любые посещения острова. Ученые также решили прекратить любые вмешательства в жизнь аборигенов, ведь за 30 тысяч лет в изоляции у них нет иммунной защиты от множества вирусов и болезней, которые уже успешно перенес современный человек.

Последним, кто попытался установить контакт с сентинельцами стал 26-летний американец Джон Аллен Чау. В 2018 году он прибыл на остров, чтобы привести местное население к Богу. Аборигены не оценили старания молодого миссионера. В первый визит они отогнали его при помощи стрел с тупым наконечником. Но Чау оказался слишком настойчив и во время второго контакта американец был убит, а его тело местные уволокли в джунгли.

Как выглядит самый необычный остров мира — в галерее «Рамблера».