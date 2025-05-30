В Минторге США заявили, что Маск останется в ближнем кругу Трампа

Американский предприниматель Илон Маск после ухода из администрации президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), останется в ближнем кругу главы государства. Об этом в четверг сообщил министр торговли США Говард Латник.

"Что касается разговоров о том, что мы потеряли его (Маска - прим. ТАСС), дело в том, что он и президент - отличные друзья, - сказал Латник в интервью телеканалу Fox News. - Я знаю, что Илон по-прежнему очень-очень близок к президенту. Думаю, его положение останется именно таким".

В среду Маск разместил в социальной сети X публикацию, в которой отметил, что "отведенное [ему] время в качестве особого служащего правительства подходит к концу". При этом он выразил уверенность в том, что роль DOGE со временем будет лишь расти.

Маск объявил об уходе из администрации Трампа

В апреле предприниматель сообщил, что с мая сократит свое участие в работе DOGE. Это произошло после того, как Tesla сообщила о падении своей чистой прибыли в первом квартале 2025 года на 71% по сравнению с показателем прошлого года. Аналитики связывают снижение выручки в том числе с ущербом, который нанесла компании политическая деятельность бизнесмена в качестве куратора DOGE.