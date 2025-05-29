Пока нет никакой информации о том, что в переговорах России и Украины в Стамбуле примут участие представители США. Об этом заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. По его словам, российская сторона готова представить меморандум по преодолению украинского кризиса.

При этом турецкий дипломатический источник отметил, что пока нет данных о возможности участия представителей США в этой встрече.

«Нет таких сведений», - заявил он.

В США заявили об успехе переговоров России и Украины

Напомним, что первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле в середине мая. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.