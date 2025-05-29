Стало известно, из-за чего экс-президента Молдавии вызвали в полицию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что его вызвали в полицию Кишинева из-за георгиевской ленты, с которой он пришел на Марш Победы 9 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Весной 2022 года в Молдавии ввели ответственность за «изготовление, продажу, хранение и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, которые ассоциируются с военными действиями». Под запрет, в частности, попала георгиевская лента. Кодекс о правонарушениях Молдавии предусматривает штрафы или общественные работы за ее ношение.

«Получил «приглашение» явиться в полицию. Хотят допросить, почему 9 мая я был на Марше Победы в Кишинёве с Георгиевской ленточкой. После прихода к власти Майи Санду штраф за ношение Георгиевской ленты в Молдове составляет для физических лиц от 4500 до 9000 леев (от $260 до $520)», - рассказал Додон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

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Бывший президент подчеркнул, что не откажется от георгиевской ленты, несмотря на требования властей. По его словам, нынешняя глава Молдавии Майя Санду и ее правительство считают себя «проигравшими в Великой Отечественной войне».

«Георгиевская лента - это не политика. Это память о тех, кто боролся за мир ценой своей жизни, и символ того, что мы помним об этом», - подчеркнул Додон.

Он добавил, что в 2022 году его уже пытались оштрафовать за ношение георгиевской ленты на Марше Победы, но он оспорил это решение в суде и выиграл дело. Додон пообещал снова обратиться в суд.