"Больше сантехников, меньше ЛГБТ*-специалистов": Белый дом объяснил позицию Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт перечислила некоторые причины, по которым президент США Дональд Трамп планирует лишить Гарвардский университет государственного финансирования.

По ее словам, США не хватает сантехников и представителей других профессий, нужных стране.

"Президент заинтересован направить деньги налогоплательщиков в профтехучилища и государственные колледжи, где продвигаются американские ценности, а молодежь обучают навыкам, действительно нужным (американской) экономике и обществу", — сказала Ливитт.

NYT: Трамп намерен лишить Гарвардский университет всех федеральных грантов

Спикер Белого дома заявила в эфире Fox News, что США нужны "подмастерья, электрики и сантехники", а не "специалисты по ЛГБТ-направлениям (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) с гарвардскими дипломами".