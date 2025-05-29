Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск без лишнего шума покинул администрацию президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Его уход был быстрым и бесцеремонным», — сообщил источник агентства.

Как отмечается, миллиардер перед объявлением о своём уходе из политики даже не переговорил с Трампом — решение о его отставке, по данным источника, было принято на уровне высшего руководства.

Маск покидает Белый дом

Илон Маск 29 мая заявил, что его срок на позиции специального госслужащего завершается.