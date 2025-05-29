СМИ: Украина перестала быть приоритетом для США

При администрации президента США Дональда Трампа Украина утратила свой приоритетный статус в Вашингтоне и стала лишь одним из множества государств, претендующих на ограниченные ресурсы. Об этом пишет The Economist.

В публикации отмечается, что если при администрации экс-президента Джо Байдена Украина была одним из приоритетов США, то теперь она рассматривается как один из многих потенциальных клиентов, конкурирующих за ограниченную, в частности, военную продукцию.

В США усомнились в существовании Украины в будущем

Ранее сообщалось, что в 2025 году военная помощь от европейских государств Киеву возрастет до 23 миллиардов евро в сравнении с 20 миллиардами, которые были в предыдущем году.