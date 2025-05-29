В США заявили о «словесной войне» между Трампом и Кремлем

Президент США Дональд Трамп «обостряет словесную войну» против своего российского коллеги Владимира Путина, делая резкие высказывания в его адрес и угрожая Москве новыми санкциями.

Об этом пишет газета The Hill.

«Президент Трамп и российские официальные лица ведут словесную войну, что является признаком эскалации напряженности между двумя державами», — говорится в тексте.

В материале указывается, что в последние дни «гнев Трампа» был направлен в основном в адрес президента России. По оценке газеты, терпение американского лидера истощается на фоне мощных ударов ВС РФ по территории Украины.

Трамп принял неожиданное решение после разговора с Путиным

До этого Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Госдеп же объяснил резкие высказывания американского политика его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.